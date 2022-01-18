В МГУ спрогнозировали сроки перехода COVID-19 в легкую форму
Коронавирус может приобрести признаки легкой инфекции в начале 2023 года. Об этом заявил на пресс-конференции ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.
Как отметил ученый, прогноз основан на математическом исследовании развития пандемии. Садовничий и доктор физико-математических наук Аскар Акаев написали статью-прогноз, в которой просчитали возможные всплески заболеваемости коронавирусом.
«Наш прогноз - что ковид сойдет на допустимый уровень, либо будет протекать в очень легкой форме, либо будет незначительное количество заболевших. Мы надеемся, что [это случится] в начале 2023 года», — цитирует Садовничего «Интерфакс».
Ректор МГУ добавил, что прогнозы ученых основаны на свойстве COVID-19 «приспосабливаться».
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