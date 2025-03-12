В МГУ рассказали, как мошенники воруют деньги у студентов
Звонки якобы из деканатов российских вузов являются одной из схем, которые мошенники используют для обмана студентов. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил научный сотрудник Лаборатории финансовой грамотности экономфака МГУ Марат Сафиулин.
По его словам, аферисты пытаются запугать обучающихся сообщениями о плохой успеваемости, а также угрожают «отчислением», в том числе воздействуя через родителей.
Сафиулин указал, что в итоге всё заканчивается просьбой назвать код из СМС, который позволит злоумышленникам получить доступ к «Госуслугам».
«Это даёт больше возможностей, чем CCV от банковской карты: в этом случае мошенники могут и кредиты брать на имя жертвы, и сделки с недвижимостью совершать, и прочее», — заключил эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ущерб со стороны телефонных и интернет-мошенников, который был нанесён гражданам, приобрёл недопустимые размеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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