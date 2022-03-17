В МГУ потеряли 9-летнюю студентку Теплякову

На факультете психологии МГУ, где учится необычная, 9-летняя студентка Алиса Теплякова заявили, что не видели её с начала второго семестра, сообщает сайт КР.RU. По словам одногруппников, в последний раз Алиса вместе с отцом приходила в университет во время зимней сессии.

В её группе решили, что юная студентка перешла на индивидуальный график посещения вуза, так как сдавала сессию отдельно от других. И ради нее даже отдельно собирали экзаменационную комиссию.