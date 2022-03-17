В МГУ потеряли 9-летнюю студентку Теплякову

На факультете психологии МГУ, где учится необычная, 9-летняя студентка Алиса Теплякова заявили, что не видели её с начала второго семестра, сообщает сайт КР.RU. По словам одногруппников, в последний раз Алиса вместе с отцом приходила в университет во время зимней сессии.

В её группе решили, что юная студентка перешла на индивидуальный график посещения вуза, так как сдавала сессию отдельно от других. И ради нее даже отдельно собирали экзаменационную комиссию.

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В деканате сообщили, что Алиса сдала на тройку русский язык, а введение в психологию и вовсе завалила. Её ждали на пересдачу, но она так и не появилась. На звонки и письма студентка и её семья не отвечают.

Теперь Алисе грозит отчисление, но в вузе до последнего надеются, что всё-таки знаменитая студентка психфака всё же вскоре появится.

Ранее экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что девятилетняя студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова находится в стрессе, ей требуется психологическая помощь, а отца юной студентки Евгения Теплякова следует привлечь к ответственности.

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Фото: скриншот Первый канал
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