В МГУ потеряли 9-летнюю студентку Теплякову
На факультете психологии МГУ, где учится необычная, 9-летняя студентка Алиса Теплякова заявили, что не видели её с начала второго семестра, сообщает сайт КР.RU. По словам одногруппников, в последний раз Алиса вместе с отцом приходила в университет во время зимней сессии.
В её группе решили, что юная студентка перешла на индивидуальный график посещения вуза, так как сдавала сессию отдельно от других. И ради нее даже отдельно собирали экзаменационную комиссию.
В деканате сообщили, что Алиса сдала на тройку русский язык, а введение в психологию и вовсе завалила. Её ждали на пересдачу, но она так и не появилась. На звонки и письма студентка и её семья не отвечают.
Теперь Алисе грозит отчисление, но в вузе до последнего надеются, что всё-таки знаменитая студентка психфака всё же вскоре появится.
Ранее экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что девятилетняя студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова находится в стрессе, ей требуется психологическая помощь, а отца юной студентки Евгения Теплякова следует привлечь к ответственности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 819 / сут.
Умерли
363 тыс.+561 / сут.
Выздоровели
15,9 млн+113 тыс. / сут.
- Макрон назвал конфликт на Украине «ударом током» по НАТО
- Некоторые рестораны McDonald's продолжают работать в Москве
- Канцлер ФРГ осудил нападения на русскоязычных граждан
- Компания Nike продолжит работу в России
- ООН восстановит связи с Афганистаном
- У закрытого «Макдоналдса» на Пушкинской появилась матрешка с блинами
- В Минздраве предупредили о звонках мошенников с призывом скупать лекарства
- Белорусские спецслужбы предотвратили теракт против российских военных
- В МГУ потеряли 9-летнюю студентку Теплякову
- Белый дом: Война с Россией не нужна НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru