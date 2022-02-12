Онищенко: Отца Алисы Тепляковой следует привлечь к уголовной ответственности

«Она в огромном стрессе сейчас находится, она многое ещё не может понять в силу своей физиологии. Это дикий эксперимент», - заявил Онищенко.

Онищенко напомнил, что девочка сама растет, у нее возникает непонимание в коллективе студентов, старшее нее в два раза. На этом фоне она сама начинает проводить психологические консультации.

«Понятно, отцу надо деньги на обучение находить, но это эксплуатация детского труда, поэтому его надо привлекать в этой части к уголовно-административной ответственности», - заявил Онищенко.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на публикацию Теплякова в «Живом журнале», что студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова оказывает психологическую консультацию за 50 тысяч рублей за один академический час. Ее отец Евгений объяснил ценник тем, что Алиса – «уникальный специалист, и у неё мало времени».

