Онищенко: Отца Алисы Тепляковой следует привлечь к уголовной ответственности
Девятилетняя студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова находится в стрессе, ей требуется психологическая помощь. Поэтому отца юной студентки Евгения Теплякова следует привлечь к ответственности за эксплуатацию детского труда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя президента Российской академии образования (РАО), академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко.
«Она в огромном стрессе сейчас находится, она многое ещё не может понять в силу своей физиологии. Это дикий эксперимент», - заявил Онищенко.
Онищенко напомнил, что девочка сама растет, у нее возникает непонимание в коллективе студентов, старшее нее в два раза. На этом фоне она сама начинает проводить психологические консультации.
«Понятно, отцу надо деньги на обучение находить, но это эксплуатация детского труда, поэтому его надо привлекать в этой части к уголовно-административной ответственности», - заявил Онищенко.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на публикацию Теплякова в «Живом журнале», что студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова оказывает психологическую консультацию за 50 тысяч рублей за один академический час. Ее отец Евгений объяснил ценник тем, что Алиса – «уникальный специалист, и у неё мало времени».
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