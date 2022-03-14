Отец Алисы Тепляковой запретил дочери консультировать Байдена и Джонсона
Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова не будет консультировать «руководителей недружественных страны», в том числе президента США Джо Байдена. Об этом заявил отец девочки Евгений Тепляков.
«Настоящим заявляем, что с 00.00 14.03.2022г. и до изменения антироссийской политики Алиса официально перестает оказывать какую либо консультационную помощь руководителям недружественных стран», — написал Тепляков в своем блоге.
В «санкционный список» Тепляковых, помимо Байдена, попали госсекретарь США Энтони Блинкен, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, королева Великобритании Елизавета II и члены королевской семьи.
Тепляков добавил, что девятилетняя Алиса «не будет принимать в качестве оплаты доллары и евро».
Ранее Евгений Тепляков заявил, что консультации у Алисы, студентки первого курса психологического факультета МГУ, стоят 50 тысяч рублей за один академический час и пользуются «ажиотажным спросом», напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- Meta запретила публиковать призывы к убийству лидеров стран
- В Германии попросили приостановить отправку поездов из Польши с украинскими беженцами
- Летчик российского Су-25 смог посадить самолет после попадания украинской ракеты
- ДНР: В Донецке погибли 20 человек при атаке ВСУ по Донецку
- Сборную России по теннису отстранили от участия в Кубке Дэвиса
- Глава Евросовета предупредил о новых санкциях ЕС для давления на Россию
- Россиян предупредили об изменении цен на памперсы и стиральные порошки
- В Донецке при падении ракеты «Точка-У» в Донецке погибли минимум три человека
- В Госдуме не исключили очное проведение акции «Бессмертный полк»
- Концерн Bridgestone приостановит деятельность в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru