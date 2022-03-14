Отец Алисы Тепляковой запретил дочери консультировать Байдена и Джонсона

«Настоящим заявляем, что с 00.00 14.03.2022г. и до изменения антироссийской политики Алиса официально перестает оказывать какую либо консультационную помощь руководителям недружественных стран», — написал Тепляков в своем блоге.

В «санкционный список» Тепляковых, помимо Байдена, попали госсекретарь США Энтони Блинкен, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, королева Великобритании Елизавета II и члены королевской семьи.

Тепляков добавил, что девятилетняя Алиса «не будет принимать в качестве оплаты доллары и евро».

Ранее Евгений Тепляков заявил, что консультации у Алисы, студентки первого курса психологического факультета МГУ, стоят 50 тысяч рублей за один академический час и пользуются «ажиотажным спросом», напоминает телеканал «360».

