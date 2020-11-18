В МГУ ответили на готовящийся иск студентов

МГУ имени Ломоносова прокомментировал новость о том, что студенты-контрактники намерены подать иск к вузу, чтобы вернуть часть платы за обучение.

В пресс-службе вуза сообщили, что университет сделал всё необходимое для сохранения качества обучения, а дистанционное обучение является разновидностью очного, передает РИА Новости.

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В МГУ добавили, что работа в дистанционном формате успешно осуществлялась на базе разработанной и запущенной университетом задолго до начала пандемии платформы онлайн-образования, передает RT.

Ранее один из участников коллективного иска, студент МГУ, обучающийся на контрактной основе, рассказал НСН, что качество образования в МГУ значительно упало из-за отсутствия очной формы обучения. Студенты, в частности, не могли пользоваться ресурсами университета, включая библиотеку и лабораторное оборудование. Кроме того, в иске говорится, что отсутствие личной связи с преподавателями снизило усвояемость получаемой информации.

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ФОТО: pixabay.com
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