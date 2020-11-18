В МГУ ответили на готовящийся иск студентов

МГУ имени Ломоносова прокомментировал новость о том, что студенты-контрактники намерены подать иск к вузу, чтобы вернуть часть платы за обучение.

В пресс-службе вуза сообщили, что университет сделал всё необходимое для сохранения качества обучения, а дистанционное обучение является разновидностью очного, передает РИА Новости.