В МГУ ответили на готовящийся иск студентов
МГУ имени Ломоносова прокомментировал новость о том, что студенты-контрактники намерены подать иск к вузу, чтобы вернуть часть платы за обучение.
В пресс-службе вуза сообщили, что университет сделал всё необходимое для сохранения качества обучения, а дистанционное обучение является разновидностью очного, передает РИА Новости.
В МГУ добавили, что работа в дистанционном формате успешно осуществлялась на базе разработанной и запущенной университетом задолго до начала пандемии платформы онлайн-образования, передает RT.
Ранее один из участников коллективного иска, студент МГУ, обучающийся на контрактной основе, рассказал НСН, что качество образования в МГУ значительно упало из-за отсутствия очной формы обучения. Студенты, в частности, не могли пользоваться ресурсами университета, включая библиотеку и лабораторное оборудование. Кроме того, в иске говорится, что отсутствие личной связи с преподавателями снизило усвояемость получаемой информации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+20 985 / сут.
Умерли
34 387+456 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 179 / сут.
- Депутат Милонов заразился коронавирусом
- В МГУ ответили на готовящийся иск студентов
- Госдума на пять лет продлила дачную амнистию
- Совфед дал согласие на задержание аудитора Счётной палаты Михаила Меня
- Shazam определил самую популярную песню всех времён
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru