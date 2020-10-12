Панов: дистанционное обучение напоминает профанацию

Вадим Панов: «А потом мы будем доказывать людям, что Земля круглая. А если серьезно, то, что происходит с нашим образованием, особенно со средним, во время пандемии иначе как дистанционкой назвать трудно. Обучение через планшет или компьютер, когда дети не видят учителя, а учитель не очень-то понимает, как ученики освоили материал, это больше напоминает профанацию. Если мы хотим, чтобы наши дети действительно учились, то мы должны сделать все, чтобы они могли спокойно ходить в школы. А не сидеть в своих комнатах перед планшетами», – сказал он в эфире НСН.

