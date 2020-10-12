Панов: дистанционное обучение напоминает профанацию

Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В Москве начались проверки по сотрудникам на удаленке

В Москве начали действовать ограничения из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. В частности, с сегодняшнего дня столичные работодатели обязаны были перевести на удаленный формат работы не менее трети своих сотрудников. Сегодня же начались проверки по исполнению данного поручения. В случае нарушения компаниям грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

Вадим Панов: «С одной стороны, новость может показаться достаточно жесткой. С другой, на примере того же самого Китая, мы можем убедиться, что только четкое и неукоснительное соблюдение эпидемиологических правил может гарантировать остановку распространения болезни. Правила, которые придумываются для борьбы с распространением инфекции, работают. Но работают они только в том случае, если им следовать», – отметил в интервью НСН Вадим Панов.

2

Гейтс назвал единственный способ возврата к привычной жизни

Билл Гейтс уверен, что единственным способом вернуться к привычной жизни является эффективная и доступная вакцина от коронавируса.

Вадим Панов: «Это понимает любой нормальный человек. И здесь не важно, речь идет о вакцине против коронавируса или какой-либо другой болезни. Если у тебя есть лекарство – значит, ты начинаешь привычно жить. И вот эту прописную истину, доступную даже ученикам начальных классов, говорит Билл Гейтс, и его слова тиражируются на весь мир. Спасибо, капитан очевидность», – прокомментировал писатель в беседе с НСН.

3

Школьные контрольные при дистанционке предложили отменить

В Госдуме предложили отменить контрольные для школьников во время дистанционного обучения. Вместе с тем, российским студентам разрешат работать учителями в школах, не дожидаясь диплома.

Вадим Панов: «А потом мы будем доказывать людям, что Земля круглая. А если серьезно, то, что происходит с нашим образованием, особенно со средним, во время пандемии иначе как дистанционкой назвать трудно. Обучение через планшет или компьютер, когда дети не видят учителя, а учитель не очень-то понимает, как ученики освоили материал, это больше напоминает профанацию. Если мы хотим, чтобы наши дети действительно учились, то мы должны сделать все, чтобы они могли спокойно ходить в школы. А не сидеть в своих комнатах перед планшетами», – сказал он в эфире НСН.

4

Зеленский заявил о готовности уйти с поста

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть свой пост, если не сможет закончить войну на Донбассе.

Вадим Панов: «Что ж, первый сезон у слуги народа не задался. По крайней мере, с Донбассом. Второй, похоже, тоже катится под уклон. Остались еще третий и четвертый, а затем, как я понимаю, он и так оставит свой пост. Вряд ли его снова выберут», – подытожил в разговоре с НСН Вадим Панов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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