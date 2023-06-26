В МГУ отменили торжественное вручение дипломов в актовом зале

Вместо традиционной церемонии состоятся факультетские вручения. Отмечается, что приказ издан в связи с распоряжением ректора об усилении мер безопасности.

«Обеспечить вручение академических знаков выпускника МГУ имени М. В. Ломоносова на факультетах во время торжественных церемоний вручения дипломов», - сказано в документе.

В Москве и области 26 июня отменили режим контртеррористической операции (КТО), сообщает «Радиоточка НСН».

