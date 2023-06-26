В МГУ отменили торжественное вручение дипломов в актовом зале

Традиционное торжественное вручение красных дипломов МГУ имени М.В. Ломоносова в актовом зале главного здания не состоится. Об этом говорится в приказе ректора Виктора Садовничего, опубликованном в официальной группе профсоюзного комитета вуза в соцсети «ВКонтакте».

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Вместо традиционной церемонии состоятся факультетские вручения. Отмечается, что приказ издан в связи с распоряжением ректора об усилении мер безопасности.

«Обеспечить вручение академических знаков выпускника МГУ имени М. В. Ломоносова на факультетах во время торжественных церемоний вручения дипломов», - сказано в документе.

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ФОТО: РИА Новости
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