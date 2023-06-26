Выпускной для школьников Москвы пройдет 1 июля
26 июня 202310:10
Городской выпускной для московских школьников пройдет 1 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Выпускной ... проведем 1 июля», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Собянин поблагодарил горожан за спокойствие и понимание.
Общегородской выпускной планировали провести 24 июня, однако мероприятие перенесли на неделю из-за введения режима контртеррористической операции в столице. В понедельник режим КТО в Москве и связанные с ним ограничения были отменены, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru