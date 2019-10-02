Названы российские города, которых затронуло изменение климата
Глобальное потепление привело к таянию многолетней мерзлоты. Сильнее всего этот эффект заметен в районе таких городов как Петропавловск-Камчатский, Воркута, Улан-Удэ, Салехард и Чита. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Ранее был обнародован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата, в котором специалисты предположили, что к концу века многолетняя мерзлота уменьшится на три-четыре метра.
Таким образом к 2100 году граница мерзлоты продвинется на север, достигнув Магадана, Якутска и Игарки, отметил собеседник агентства.
Ученый предупредил, что это может обернуться уничтожением ряда объектов инфраструктуры и крупным выбросам парниковых газов в атмосферу.
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