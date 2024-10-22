В МФЦ объяснили, почему поставили штамп о смерти вместо печати о разводе

Штамп в паспорт жительницы Москвы о том, что она умерла, вместо штампа о разводе, поставили ошибочно, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу МФЦ.

Там отметили, что сотрудники центра принесли извинения за инцидент и пригласили заявителя подать документы на замену паспорта в кратчайшие сроки. Сообщается, что дело находится на контроле у руководства.

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Подчеркивается, что паспорт уже изготавливается и будет готов к выдаче сегодня. В МФЦ подчеркнули, что против сотрудника, который допустил ошибку, будут приняты дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что москвичке поставили в паспорт штамп о смерти вместо печати о разводе. При этом штамп сразу перечеркнули шариковой ручкой и поставили пометку «ошибка», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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