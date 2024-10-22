В МФЦ объяснили, почему поставили штамп о смерти вместо печати о разводе

Штамп в паспорт жительницы Москвы о том, что она умерла, вместо штампа о разводе, поставили ошибочно, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу МФЦ.

Там отметили, что сотрудники центра принесли извинения за инцидент и пригласили заявителя подать документы на замену паспорта в кратчайшие сроки. Сообщается, что дело находится на контроле у руководства.