Россияне смогут получать информацию из МФЦ через приложение VK Мессенджер

В рамках интеграции цифровых ресурсов сети Госуслуг с VK россиянам предоставят возможность получать информацию из МФЦ через мобильное приложение VK Мессенджер. В настоящее время пилотный проект реализуется уже в 16 регионах.

Так, пользователи сервиса смогут получать информацию о готовности документов, а также следить за статусом выполнения тех или иных обращений и записываться на прием.