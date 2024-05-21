Россияне смогут получать информацию из МФЦ через приложение VK Мессенджер
В рамках интеграции цифровых ресурсов сети Госуслуг с VK россиянам предоставят возможность получать информацию из МФЦ через мобильное приложение VK Мессенджер. В настоящее время пилотный проект реализуется уже в 16 регионах.
Так, пользователи сервиса смогут получать информацию о готовности документов, а также следить за статусом выполнения тех или иных обращений и записываться на прием.
Жителям Ярославской, Калужской, Липецкой, Кировской, Тюменской областей, Санкт-Петербурга и республики Дагестан уже доступна часть инструментов для взаимодействия с МФЦ.
Также с 15 мая пользователи VK могут напрямую записываться в салоны красоты, на йогу и к врачу, а также выбрать другие услуги в самом приложении, сообщили в пресс-службе. Теперь пользователям доступна кнопка «Записаться», при нажатии которой открывается привычная онлайн-форма для выбора специалиста, места и других необходимых параметров. А подтверждения и напоминания приходят в VK Мессенджере.
До этого сервисы «Литрес» и VK Play проинформировали своих пользователей об отключении авторизации посредством Google или Apple ID. Чтобы сохранить доступ к своему профилю пользователей призвали проверить актуальность привязанных к нему электронной почты и номера телефона. Платформа VK Play рекомендовала своим пользователям входить в свои аккаунты посредством «Почты Mail.ru», «ВКонтакте» или «Одноклассники», передает «Радиоточка НСН».
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