Адвокат Поляков: В Москве в МФЦ по ошибке «похоронили» женщину
Жительница Москвы была неприятно удивлена, когда вместо штампа о разводе обнаружила в паспорте отметку о своей смерти. Об этом в своём Telegram-канале заявил её адвокат Сергей Поляков.
По его словам, инцидент произошёл в МФЦ района Щукино, где пострадавшая должна была получить свидетельство о расторжении брака.
Женщина оставила в центре госуслуг «Мои документы» выписку и паспорт, а когда получила документ обратно, обнаружила в нём штамп «Гражданка умерла».
«Дальше последовали извинения, обещания в кратчайшие сроки заменить паспорт... Но, по моему личному убеждению, чиновник уровня руководителя МФЦ не вправе совершать такие «ошибки»... Недопустимая степень разгильдяйства», - заключил юрист.
Ранее жительница города Озерск в Челябинской области через суд добилась компенсации в 500 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд из-за ошибок в загранпаспортах её самой и её сына, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru