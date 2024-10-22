Адвокат Поляков: В Москве в МФЦ по ошибке «похоронили» женщину

По его словам, инцидент произошёл в МФЦ района Щукино, где пострадавшая должна была получить свидетельство о расторжении брака.

Женщина оставила в центре госуслуг «Мои документы» выписку и паспорт, а когда получила документ обратно, обнаружила в нём штамп «Гражданка умерла».

«Дальше последовали извинения, обещания в кратчайшие сроки заменить паспорт... Но, по моему личному убеждению, чиновник уровня руководителя МФЦ не вправе совершать такие «ошибки»... Недопустимая степень разгильдяйства», - заключил юрист.

Ранее жительница города Озерск в Челябинской области через суд добилась компенсации в 500 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд из-за ошибок в загранпаспортах её самой и её сына, сообщает RT.

