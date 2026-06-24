В метро Петербурга пассажиры будут ходить по шевронам немецкой армии

В Санкт-Петербурге на станции метро «Парк Победы», которая закрыта на реконструкцию, появятся новые элементы оформления, сообщает ТАСС.

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Как заявил губернатор города Александр Беглов, на пол верхнего вестибюля нанесут изображения шевронов воинских подразделений вермахта. По его словам, пол будет изготовлен из рифленых металлических плит, в состав которых включена переплавленная броня немецкой военной техники, найденной на местах боевых действий под Ленинградом.

Кроме того, на надземном павильоне разместят мемориальное панно с данными о Великой Отечественной войне, Битве за Ленинград и блокаде. Верхний ярус зала украсит мозаика с изображением Ленинградского парада Победы и надписью «Никто не забыт, ничто не забыто».

В нижнем вестибюле появятся медальоны с барельефами военачальников и панно с исторической фотографией прохода войск Ленинградского фронта через арку Победы.

Ранее стало известно, что в Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/В. Тихомиров
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