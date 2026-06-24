В метро Петербурга пассажиры будут ходить по шевронам немецкой армии

Как заявил губернатор города Александр Беглов, на пол верхнего вестибюля нанесут изображения шевронов воинских подразделений вермахта. По его словам, пол будет изготовлен из рифленых металлических плит, в состав которых включена переплавленная броня немецкой военной техники, найденной на местах боевых действий под Ленинградом.

Кроме того, на надземном павильоне разместят мемориальное панно с данными о Великой Отечественной войне, Битве за Ленинград и блокаде. Верхний ярус зала украсит мозаика с изображением Ленинградского парада Победы и надписью «Никто не забыт, ничто не забыто».

В нижнем вестибюле появятся медальоны с барельефами военачальников и панно с исторической фотографией прохода войск Ленинградского фронта через арку Победы.

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