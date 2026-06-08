Собянин: Станция метро «Звенигородская» будет открыта осенью

По его словам, в настоящее время практически завершено устройство основных конструкций, а также обратная засыпка котлована. Специалисты выполняют архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных коммуникаций.

У новой станции будет два подземных вестибюля с выходами к действующей и перспективной жилой застройке. Для удобства маломобильных пассажиров установят восемь лифтов. Также будут установлены турникеты и билетные автоматы с поддержкой всех способов оплаты, включая биометрию.

Перевозить пассажиров будут поезда «Москва-2026». Ожидается, что после открытия через станцию «Звенигородская» будет совершаться более 15 тысяч поездок в сутки, а к 2030 году этот показатель вырастет до 30 тысяч.

Мэр указал, что новая станция расположена в районе пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда - в центре нового современного микрорайона, где уже живут десятки тысяч людей. Для местных жителей поездка до Большой кольцевой линии сократится до четырех минут, до ММДЦ «Москва-Сити» — до семи минут, а до центра столицы до 30 минут.

Что касается строительства первого участка Рублево-Архангельской линии метро, то в текущем году планируется открыть движение от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева». Благодаря этому значительно улучшится транспортное обслуживание более чем 550 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк. В распоряжении пассажиров будут удобные и быстрые пересадки на МЦК, а также на Солнцевскую, Филевскую и Большую кольцевую линии метро.

Ожидается, что на момент открытия по первому участку граждане будут совершать более 90 тысяч поездок в сутки, а к 2030 году этот показатель увеличится до более чем 128 тысяч поездок в сутки. Пересадками на другие виды транспорта ежедневно будут пользоваться свыше 65 тысяч пассажиров.

Благодаря открытию Рублево-Архангельской линии метро улучшится транспортное обслуживание около миллиона нынешних и будущих жителей семи районов Москвы (Пресненский, Дорогомилово, Филевский Парк, Щукино, Строгино, Хорошево-Мневники и Кунцево), а также жителей подмосковного Красногорска.

Отмечается, что ввод второго участка линии, от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Липовой рощи», а также третьего - от «Липовой рощи» до «Новорижской» - запланирован на 2027 год. В перспективе Рублево-Архангельской линию планируется продлить до Красногорска, где появятся две станции - их рабочие названия «Красногорск» и «Изумрудные холмы», соответственно.

