В Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро

В Москве планируют продлить сразу две линии метро — Филёвскую и Сокольническую, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

Филёвская ветка пойдёт от «Кунцевской» до Сколкова и вырастет примерно на 12 километров. Новый участок пройдёт по территориям четырёх районов: Фили Давыдково, Кунцево, Очаково Матвеевское и Можайский. На нём откроют пять новых станций: «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково», «Медицинский центр» и «Верейскую», рядом с которой реализуются два масштабных проекта "СЕТ" и "Веер" с государственным образовательным комплексом №1329 на 1950 мест от девелопера MR. Здесь также строится деловой центр и запланирован гастрономический кластер.

Изменения отражают и более широкий процесс. Запад Москвы сегодня переживает масштабную трансформацию.

«Сегодня эта территория развивается высокими темпами: формируются крупные научно технологический и медицинский кластеры, строятся жилые кварталы и социальная инфраструктура», — отметил мэр Москвы.

Сокольническую линию — старейшую в городе — продлят в Ярославский район, где живут около 100 тысяч человек. Новый участок длиной 8,1 километра пройдёт на северо восток от станции «Бульвар Рокоссовского». На нём планируют открыть две станции — «МГСУ» и «Ярославская». Большинство жителей района, включая тех, кто выбирает новостройки поблизости, смогут добираться до метро пешком, а время в пути сократится примерно на 20 минут. Активно развивается и территория рядом с НИУ МГСУ — одним из ведущих строительных вузов страны.

«Планируем, что с продлением линий интервалы на них станут комфортнее. На Сокольнической они сократятся до 1,5 минуты, на Филёвской — до трёх минут. В перспективе на Филёвской линии пассажиров будут перевозить семивагонные составы, чтобы поездки были ещё удобнее», — добавил Собянин.

