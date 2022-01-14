В метро Москвы усилили контроль за масочным режимом

В столичном метро усилили контроль за масочным режимом из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.

Он отметил, что многие пассажиры после прохода турникетов часто снимают маски или опускают их на подбородок. В связи с этим Султанов призвал россиян правильно использовать средства индивидуальной защиты, пообещав, что все сотрудники также будут придерживаться необходимых мер.