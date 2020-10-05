В метро Москвы мужчина напал на кашляющую женщину без маски
В московском метро мужчина набросился с кулаками на женщину из-за того, что она кашляла и в этот момент находилась без маски, сообщил ТАСС источник в полиции.
Инцидент произошел на станции «Профсоюзная». Находящиеся рядом пассажиры смогли защитить женщину от возмущенного мужчины. Полиция начала проверку.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, что властям не удается мотивировать людей носить маски и перчатки. По мнению психолога, соблюдать ограничений из-за COVID-19 россиян стимулируют истории о заболевших знакомых.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что введение в стране нового карантина из-за коронавируса сейчас не рассматривается. По словам представителя Кремля, в регионах ведется работа и принимаются все необходимые меры для защиты населения.
В частности, мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Такой режим работы будет действовать с 5 по 28 октября. Исключение возможно для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. Вместе с тем он заявил, что в случае неисполнение предписаний карантин будет «не за горами».
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