В мессенджере Telegram появились исчезающие голосовые и видеосообщения
Мессенджер Telegram запустил новые функции – исчезающие голосовые и видеосообщения. Доступ к ним появится сразу после обновления приложения.
Теперь в процессе записи голоса или видео пользователь может выбрать вариант, при котором его сообщение смогут прослушать и просмотреть всего один раз.
В новогодние праздники трафик Telegram в России вырос на 46% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило ему обойти по популярности TikTok. Наиболее популярным сервисом в праздничные выходные стал YouTube. Второе место среди приложений занял «ВКонтакте». Также в топ-5 вошел Telegram, TikTok и «Кинопоиск», уточняет издание, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru