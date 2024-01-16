В мессенджере Telegram появились исчезающие голосовые и видеосообщения

Мессенджер Telegram запустил новые функции – исчезающие голосовые и видеосообщения. Доступ к ним появится сразу после обновления приложения.

Теперь в процессе записи голоса или видео пользователь может выбрать вариант, при котором его сообщение смогут прослушать и просмотреть всего один раз.

В России появится официальный реестр блогеров в Telegram

В новогодние праздники трафик Telegram в России вырос на 46% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило ему обойти по популярности TikTok. Наиболее популярным сервисом в праздничные выходные стал YouTube. Второе место среди приложений занял «ВКонтакте». Также в топ-5 вошел Telegram, TikTok и «Кинопоиск», уточняет издание, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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