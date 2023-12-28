В России появится официальный реестр блогеров в Telegram

Ранее в ассоциацию обратились блогеры в области финансов и инвестиций. Они сообщили экспертам о том, что мошенники часто создают поддельные каналы, дублирующие контент. Аферисты не просто нарушают авторское право, но и вынуждают подписчиков оплачивать курсы, заменяя реквизиты на оплату данными своих банковских карт. Официальный реестр помог бы в решении проблемы, пишет издание.

«Авторы каналов добровольно раскрывают свои данные, а механизм реестра отслеживает и фиксирует факт первенства публикации в них оригинальных материалов», – пояснил Каганов.

Ранее жертвой мошенников едва не стал концертный директор народного артиста РФ Александра Буйнова Сергей Пудовкин. Мужчина в течение двух дней переписывался в Telegram с аферистами, которые действовали от лица артиста, для убедительности скидывая дипфейки, напоминает «Радиоточка НСН».

