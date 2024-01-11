Telegram в России опередил по популярности TikTok
В новогодние праздники трафик Telegram в России вырос на 46% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило ему обойти по популярности TikTok, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу российского оператора сотовой связи «МегаФон».
Наиболее популярным сервисом в праздничные выходные стал YouTube. Второе место среди приложений занял «ВКонтакте». Также в топ-5 вошел Telegram, TikTok и «Кинопоиск», уточняет издание.
При этом трафик сервиса коротких вертикальных видео снизился к уровню прошлого года на 17%. Общая активность пользователей в новогодние праздники уменьшилась почти на 10% в сравнении с январем 2023 года, поясняет оператор.
Ранее аналитики «Мегафон» сообщали, что по итогу 2023 года российские дети потратили большую часть мобильного трафика на мессенджеры, а не на социальные сети и музыкальные сервисы, передает «Радиоточка НСН».
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