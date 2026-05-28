Суд арестовал главу департамента Минтранса Васильченко
Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Александра Васильченко. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Отмечается, что чиновнику предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки в период, когда он занимал пост первого зампредседателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первого замминистра транспорта и автомобильных дорог Курской области.
«В отношении Васильченко суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года», - говорится в сообщении.
Ранее Верховный суд Башкирии отправил обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий мэра Уфы Ратмира Мавлиева под домашний арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- АКОРТ: магазины не останутся без овощей после запрета поставок из Армении
- Никакой ответственности: Мостовой захотел заменить Карпина во главе сборной России
- В мессенджере «Макс» появится тревожная кнопка для сообщения о мошенниках
- Путин: Развитие ИИ приведет к потере работы миллионами людей
- Виктор Дробыш рассказал, как ИИ помогает композиторам
- Суд арестовал главу департамента Минтранса Васильченко
- Маликов рассказал, как его дочь относится к «хейту» из-за внешности
- Родители согласились отправлять на работу детей с 12 лет
- Россиянам рассказали, как может измениться процедура техосмотра
- В Туапсе от нефтепродуктов очистили все пляжи, кроме городских