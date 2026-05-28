Суд арестовал главу департамента Минтранса Васильченко

Отмечается, что чиновнику предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки в период, когда он занимал пост первого зампредседателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первого замминистра транспорта и автомобильных дорог Курской области.

«В отношении Васильченко суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года», - говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд Башкирии отправил обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий мэра Уфы Ратмира Мавлиева под домашний арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

