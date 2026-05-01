Коды подтверждения для входа в банк будут приходить в «Макс»

Речь идет о его использовании для отправки клиентам компаний авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений. Пользователи смогут получать в мессенджере коды подтверждения для входа в сервисы.

Уведомления в автоматическом режиме будут распределяться по двум защищенным папкам — «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления» — с отметкой о верификации. Особенно важные уведомления придут только на доверенное устройство, которое укажет пользователь. Отмечается, что данная технология протестирована совместно с Минцифры и является основной для входа в приложение «Госуслуг».

Ранее стало известно, что в «Макс» пользователи могут расшифровывать видеосообщения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

