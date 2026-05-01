Коды подтверждения для входа в банк будут приходить в «Макс»
Сотовые операторы «Билайн», МТС, «МегаФон» и Т2 подписали соглашения с национальным мессенджером «Макс», сообщает РБК.
Речь идет о его использовании для отправки клиентам компаний авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений. Пользователи смогут получать в мессенджере коды подтверждения для входа в сервисы.
Уведомления в автоматическом режиме будут распределяться по двум защищенным папкам — «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления» — с отметкой о верификации. Особенно важные уведомления придут только на доверенное устройство, которое укажет пользователь. Отмечается, что данная технология протестирована совместно с Минцифры и является основной для входа в приложение «Госуслуг».
Ранее стало известно, что в «Макс» пользователи могут расшифровывать видеосообщения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: В российских компаниях началась волна увольнений
- Коды подтверждения для входа в банк будут приходить в «Макс»
- СМИ: Долина перенесла сольный концерт в Москве из-за тайного выступления в Санкт-Петербурге
- Австрия подняла в небо истребители из-за самолетов ВВС США
- Каллас заявила о готовности ЕС к мониторингу ситуации на Украине со спутников
- Зеленский ввел санкции против 32 российских компаний
- В Брянской области два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль
- Суд арестовал имущество блогера-застройщика Домогацкого на 306 млн рублей
- Адвокаты обжаловали изъятие активов инвестора Галицкого на 8 млрд рублей
- Роспотребнадзор усилил пограничный контроль на границе из-за хантавируса