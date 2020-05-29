В мэрии Москвы назвали сроки следующего этапа снятия ограничений
Москва может подойти к следующему этапу снятия ограничений из-за коронавируса через две недели, но при условии, что текущая обстановка не ухудшится. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее власти Москвы сообщили, что горожане смогут выходить на прогулки с 1 июня по графику — то есть, жильцы многоквартивных домов смогут выходить из дома поочередно.
«Режим прогулок на первый взгляд может показаться сложным и странным», - отметила Ракова, добавив, что это вынужденная мера для недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации. В этой связи заммэра призвала москвичей набраться терпения.
Также она заявила, что во время прогулок москвичам будет нельзя пользоваться скамейками, детскими площадками, а также беседками и городскими тренажерами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru