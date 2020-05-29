В мэрии Москвы назвали сроки следующего этапа снятия ограничений

Москва может подойти к следующему этапу снятия ограничений из-за коронавируса через две недели, но при условии, что текущая обстановка не ухудшится. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Ранее власти Москвы сообщили, что горожане смогут выходить на прогулки с 1 июня по графику — то есть, жильцы многоквартивных домов смогут выходить из дома поочередно.

«Режим прогулок на первый взгляд может показаться сложным и странным», - отметила Ракова, добавив, что это вынужденная мера для недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации. В этой связи заммэра призвала москвичей набраться терпения.

Также она заявила, что во время прогулок москвичам будет нельзя пользоваться скамейками, детскими площадками, а также беседками и городскими тренажерами.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
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