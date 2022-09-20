Глава ВГА Запорожской области подписал указ о формировании добровольческих батальонов
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале заявил, что многие выходцы из региона уже воюют в составе Вооруженных сил РФ.
По его словам, в ближайшее время будет объявлен набор добровольцев, соответствующий указ уже подписан.
«На основании многочисленных обращений жителей региона я подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области», - написал Балицкий.
Ранее глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо поддержал формирование в регионе добровольческих батальонов с целью участия в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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