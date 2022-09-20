Глава ВГА Запорожской области подписал указ о формировании добровольческих батальонов

По его словам, в ближайшее время будет объявлен набор добровольцев, соответствующий указ уже подписан.

«На основании многочисленных обращений жителей региона я подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области», - написал Балицкий.

Ранее глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо поддержал формирование в регионе добровольческих батальонов с целью участия в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».