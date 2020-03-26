В МегаФоне рассказали о росте финансовых показателей

Компания МегаФон в четвертом квартале 2019 года достигла роста всех ключевых финансовых показателей. Например, рост выручки составил порядка 5,4%, что в денежном эквиваленте равняется более 92 млрд рублей. Также увеличились показатели по сервисной выручке, от продаж оборудования и аксессуаров – на 80,4 млрд рублей и 12,8 млрд рублей соответственно. Чистая прибыль выросла на 78,5% - около 2 млрд рублей.

Генеральный директор МегаФон Геворк Вермишян отметил, что динамика основных показателей компании подтверждает верно выбранный вектор развития.

«Востребованность услуг мобильной связи остается стабильно высокой. Вектор, направленный на интересы цифровых абонентов, демонстрирует свою эффективность – количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, в очередной раз растет, как и выручка в этом сегменте. Мы предлагаем новые услуги, актуальные для современных абонентов. Реализация ИКТ‑проектов для корпоративных клиентов позволила увеличить в четвертом квартале выручку от услуг фиксированной связи. Мы показываем позитивную динамику сервисной выручки и по итогам года», - сказал Вермишян.

Компания также нацелена на развитие в рамках возможностей связи пятого поколения – 5G. В декабре 2019 года ключевые игроки рынка договорились об объединении усилий для развития этой технологии.

Сотрудничество с крупными компаниями позволяет укреплять свои позиции МегаФон в области цифровых технологий. Так в начале четвертого квартала 2019 года были проведены последние работы по формированию совместного предприятия компании с РФПИ, Alibaba Group и Mail.ru Group. Также МегаФон стал первым оператором, который запустил интернет-магазин на ресурсе TMall благодаря совместным действиям с AliExpress Россия.