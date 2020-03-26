В МегаФоне рассказали о росте финансовых показателей
Компания МегаФон в четвертом квартале 2019 года достигла роста всех ключевых финансовых показателей. Например, рост выручки составил порядка 5,4%, что в денежном эквиваленте равняется более 92 млрд рублей. Также увеличились показатели по сервисной выручке, от продаж оборудования и аксессуаров – на 80,4 млрд рублей и 12,8 млрд рублей соответственно. Чистая прибыль выросла на 78,5% - около 2 млрд рублей.
Генеральный директор МегаФон Геворк Вермишян отметил, что динамика основных показателей компании подтверждает верно выбранный вектор развития.
«Востребованность услуг мобильной связи остается стабильно высокой. Вектор, направленный на интересы цифровых абонентов, демонстрирует свою эффективность – количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, в очередной раз растет, как и выручка в этом сегменте. Мы предлагаем новые услуги, актуальные для современных абонентов. Реализация ИКТ‑проектов для корпоративных клиентов позволила увеличить в четвертом квартале выручку от услуг фиксированной связи. Мы показываем позитивную динамику сервисной выручки и по итогам года», - сказал Вермишян.
Компания также нацелена на развитие в рамках возможностей связи пятого поколения – 5G. В декабре 2019 года ключевые игроки рынка договорились об объединении усилий для развития этой технологии.
Сотрудничество с крупными компаниями позволяет укреплять свои позиции МегаФон в области цифровых технологий. Так в начале четвертого квартала 2019 года были проведены последние работы по формированию совместного предприятия компании с РФПИ, Alibaba Group и Mail.ru Group. Также МегаФон стал первым оператором, который запустил интернет-магазин на ресурсе TMall благодаря совместным действиям с AliExpress Россия.
Компания активно разрабатывает продукты на базе искусственного интеллекта, для оптимизации бизнес-процессов. Как пример, гендиректор МегаФон назвал облачное решение интеллектуальной обработки вызовов, при использовании которого компаниям больше не нужно привлекать операторов для звонков, что позволяет сократить трудозатраты и расходы.
«Партнерства и разработка собственных продуктов и услуг, отвечающих актуальным задачам абонентов и бизнеса, позволяют МегаФону реализовывать стратегию цифровой трансформации. Мы положительно оцениваем результаты четвертого квартала – как и года в целом – и видим, что финансовые показатели подтверждают актуальность выбранного направления развития Компании», - уточнил гендиректор МегаФон Геворк Вермишян.
Пандемия коронавируса сказалась на деятельности, как абонентов, так и на бизнесе. В связи с чем МегаФон предоставляет ряд льготных услуг и продуктов, чтобы клиенты с наименьшими потерями справились с вынужденными изменениями в образе жизни, добавил Вермишян.
Ранее НСН сообщала, что для компаний малого и среднего бизнеса на ближайший месяц МегаФон открыл бесплатный доступ к сервисам для онлайн-конференций и вебинаров. В организации убеждены, что в условиях перехода бизнеса на удаленную работу из-за пандемии коронавируса, эти возможности будут способствовать продолжению работы всех сотрудников компаний.
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