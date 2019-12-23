МегаФон отменил роуминг для сервиса Booking.com

Российские путешественники в преддверии новогодних праздников получили возможность бесплатно общаться и пользоваться интернетом в поездках. Уникальное предложение на туристическом рынке появилось, благодаря соглашению, заключённому МегаФон и крупнейшей в мире тревел-платформой Booking.com.

В каждый день проживания в гостинице абоненту сотового оператора будет доступен час бесплатных звонков и 1 Гб интернета. МегаФон – единственный российский оператор, заключивший такое соглашение с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей. К долгосрочному проекту уже подключено около 1 миллиона отелей из более чем 130 стран.

Услуга для абонентов МегаФона будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ей воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке. По словам коммерческого директора МегаФона Влада Вольфсона, предложение появилось как раза накануне новогодних праздников, когда многие абоненты отправляются в отпуск.

«Новогодние праздники – особое время, когда быть на связи с родными и близкими главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне тратят около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», - отметил Вольфсон.

Вице-президент Booking.com по партнерствам Рипси Банкуриан приветствовал подписание соглашения с МегаФоном:

«Устранение любых неудобств из клиентского опыта – одна из основных целей Booking.com. Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения, а также предоставим им доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия в целом».

Предложение бесплатного роуминга при бронировании отеля на Booking.com не имеет конкретных временных рамок. Оно будет действовать в течение всего 2020 года, но в МегаФоне рассчитывают, что сотрудничество будет долгосрочным.

