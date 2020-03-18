Малому бизнесу в условиях карантина помогут перейти на удаленную работу
Для компаний малого и среднего бизнеса на ближайший месяц МегаФон открыл бесплатный доступ к сервисам для онлайн-конференций и вебинаров. В организации убеждены, что в условиях перехода бизнеса на удаленную работу из-за пандемии коронавируса, эти возможности будут способствовать продолжению работы всех сотрудников компаний.
Платформа для онлайн-видеоконференций от МегаФона не требует дополнительных установок каких-либо программ и доступна с любого устройства без регистрации. Одновременно могут быть подключены к видеоконференции до 25 человек. Можно транслировать и сохранять видеозаписи в HD формате.
Возможности платформы для вебинаров предусмотрены для аудитории до 100 человек. Здесь участники могут обмениваться файлами, проводить опросы и голосования. Приглашение на онлайн-лекцию, семинар или видеопрезентацию можно отправить по sms.
«Мы понимаем, что текущая ситуация не является стандартной для бизнеса. Небольшим компаниям, у которых не было необходимости внедрять технологии для удаленной работы, сейчас сложнее адаптироваться, поэтому мы готовы поддержать бизнес и открываем бесплатный доступ к продуктам, которые сейчас наиболее востребованы. Их использование позволит оперативно перестроить привычные бизнес-процессы и выстроить коммуникацию с сотрудниками и партнерами в новых условиях», – отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
Она также подчеркнула, что специалисты компании готовы подробно проконсультировать, как в короткие сроки настроить все системы для совместной работы. Для подключения услуг действующим клиентам МегаФона необходимо обратиться к своему менеджеру, а новым – оставить заявку на официальном сайте компании.
Кроме того, высокой популярностью в последнее время пользуется облачное решение Virtual Desktop Infrastructure (VDI), которое позволяет получить удаленный доступ к своему рабочему компьютеру и корпоративным файлам. Также ряд организаций создают собственные горячие линии для общения с клиентами. Для них у МегаФона есть услуга «Звездный номер» - короткий номер со звездочкой для звонков из любого региона РФ. Его проще запомнить в отличии от 11-значных номеров, отметили в компании.
Подробнее узнать о сервисах для МСП можно на портале B2B.megafon.ru.
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