В медицинских колледжах Москвы увеличили количество бюджетных мест на 10%
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в медицинских колледжах Департамента здравоохранения столицы стартовал набор абитуриентов, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, в общей сложности образовательные учреждения готовы принять более 3 500 студентов по шести специальностям, количество бюджетных мест на 2023/2024 учебный год увеличено на 10%.
Ракова отметила, что обучение будущих фельдшеров, медсестёр, лаборантов, акушерок и зубных техников проходи с использованием современного цифрового лабораторного и симуляционного оборудования, а также специальных тренажеров.
«В наших образовательных учреждениях созданы все необходимые условия... Студенты проходят практику в крупнейших городских многопрофильных больницах и поликлиниках», — заключила вице-мэр.
Ранее Ракова заявила, что в Москве абитуриентам помогут определиться с выбором колледжа в формате подкастов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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