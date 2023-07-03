В медицинских колледжах Москвы увеличили количество бюджетных мест на 10%

По её словам, в общей сложности образовательные учреждения готовы принять более 3 500 студентов по шести специальностям, количество бюджетных мест на 2023/2024 учебный год увеличено на 10%.

Ракова отметила, что обучение будущих фельдшеров, медсестёр, лаборантов, акушерок и зубных техников проходи с использованием современного цифрового лабораторного и симуляционного оборудования, а также специальных тренажеров.



«В наших образовательных учреждениях созданы все необходимые условия... Студенты проходят практику в крупнейших городских многопрофильных больницах и поликлиниках», — заключила вице-мэр.

Ранее Ракова заявила, что в Москве абитуриентам помогут определиться с выбором колледжа в формате подкастов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

