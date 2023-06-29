Анастасия Ракова: при помощи ИИ с начала года проанализированы 100 тысяч маммограмм

Москва первой в России ввела спецтариф в рамках обязательного медицинского страхования на анализ рентгеновских снимков при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что первым в ОМС был включен анализ маммографических исследований. С начала года врачи с помощью новых технологий проанализировали более ста тысяч маммографий.

«Умные алгоритмы способны описывать большое количество медицинских изображений быстрее, чем человек. Исследования московских ученых доказали, что сервисы искусственного интеллекта сокращают время описания маммограмм более чем в восемь раз», - сказала Ракова.

Она отметила, что идея была реализована в рамках эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения в медицине.

