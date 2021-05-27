В МЧС заявили о 70% контрафактной пожарно-технической продукции на рынке РФ

Более половины реализуемой на российском рынке пожарно-технической продукции может быть контрафактной. Об этом заявил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.

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По его словам, контрафактная продукция составляет от 50 до 70% от объема, а последние пожары показывают, что монтируемые системы противопожарной защиты не в полном объеме выполняют свои функции.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный склад, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КонтрафактПожарыМЧС
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