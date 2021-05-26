В Югре потушили все лесные пожары

В Ханты-Мансийском автономном округе потушили все лесные пожары, сообщил 26 мая департамент недропользования и природных ресурсов региона.

Площадь лесных пожаров в Югре увеличилась почти в 10 раз

С начала пожароопасного сезона в ХМАО зафиксировали 49 лесных пожаров на площади 2454,4 гектаров. Спасателям удалось предотвратить угрозу населенным пунктам и объектам экономики. В ликвидации пожаров участвовала авиация, сообщил РЕН ТВ.

Пожароопасный сезон в ХМАО объявили 23 апреля, писал портал URA.RU. Сейчас на территории Югры действует режим повышенной готовности. В регионе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ХМАОМЧСЛесные Пожары
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