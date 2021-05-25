В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 1000 кв. м

В Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный склад, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, сообщило региональное управление МЧС.

Возгорание произошло около шести утра по улице Вавилова в Ростове-на-Дону. Пожару присвоили четвертый, повышенный ранг сложности. В результате происшествия обрушилась кровля здания, сообщает RT.

В тушении задействованы 101 человек и 37 единиц техники. Сотрудникам МЧС удалось предотвратить распространение огня на соседние здания, пишет ФАН. По данным ведомства, пострадавших нет. Телеканал «360» опубликовал видео тушения огня.

