Маска, я тебя не знаю! Защищаться от COVID - 19 многим нечем

Авторство безапелляционной реплики про обязательное ношение масок принадлежит министру здравоохранения России. Михаил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости, уточнил, что на улице маска не обязательно должна быть медицинской. «Можно использовать маски, изготовленные самостоятельно, они сдерживают распространение воздушно-капельным путем, в том числе, вируса», - сказал Мурашко. – Важно, чтобы использовали это все», - добавил министр, отметив, что неизвестно, «кто сейчас является носителем. Когда используют все определенный барьер, это лучше», - сказал глава Минздрава.

Ответ на вопрос, почему министр здравоохранения завел речь о самодельных масках, предельно прост: в розничной продаже их как не было, так и нет. А там, где их еще можно заказать, цены на этот одноразовый клочок целлюлозы, выражаясь приличными словами, спекулятивные: средняя цена за маску в марте составляла 77,81 рубля, - свидетельствует «Газета.ру». Дело дошло до того, что вмешаться сочло необходимым Правительство России: распоряжением кабмина на ближайшие 90 дней ограничены розничные цены на некоторые медицинские изделия, включая медицинские маски, фильтрующие респираторы и медицинские перчатки. Продавать маски, респираторы и перчатки смогут только фармацевтические компании, а цена на них не должна повышаться более чем на 10% и более чем на 10 копеек за единицу товара на каждом этапе продаж. Обеспечить масками сама себя Россия пока не может, и партия на 80 миллионов масок заказана в Китае, который уже справился с эпидемией. Минпромторг сообщил, что ожидает поставку этой партии в апреле - начале мая.

Это если все пойдет по плану. Немцы, вон, тоже заказали в Китае маски для берлинской полиции – но получили, как говорится, «от жилетки рукава». Как рассказал берлинский сенатор Андреас Гейзель, партия в 200 тысяч дыхательных масок при перегрузке в Бангкоке была конфискована некими американцами и отправлена в США. Он назвал это «актом современного пиратства». Впрочем, эти заявления немецкого политика опровергли и компания-производитель, и администрация США. Но маски-то все же украли…

Вот и остается россиянам, которые по разумной цене в аптеке маски купить не могут, а покупать по заоблачным ценам у перекупщиков готовы далеко не все, следовать совету главы Минздрава да опыту австралийцев, которые лепили маски из туалетной бумаги, закупленной каждым домохозяйством в промышленных масштабах. Или наматывать на лицо шарф – хотя бы ради спокойствия министра.

