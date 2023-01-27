В МЧС рассказали об экстренном предупреждении о гололедице в Москве

26 января жителей и гостей города просят быть более осторожными. По прогнозам синоптиков, до 10:00 27 января в Москве местами сохранится гололед, на дорогах гололедица.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что В Москве пройдут снегопады в последние два дня января - 30 и 31 числа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

