В МЧС рассказали об экстренном предупреждении о гололедице в Москве

Неблагоприятная погода поспособствует сохранению гололедицы на дорогах Москвы, сообщает ГУ МЧС.

Тишковец рассказал о погоде в феврале

26 января жителей и гостей города просят быть более осторожными. По прогнозам синоптиков, до 10:00 27 января в Москве местами сохранится гололед, на дорогах гололедица.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что В Москве пройдут снегопады в последние два дня января - 30 и 31 числа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МоскваГололед
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