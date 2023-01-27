В МЧС рассказали об экстренном предупреждении о гололедице в Москве
27 января 202300:34
Неблагоприятная погода поспособствует сохранению гололедицы на дорогах Москвы, сообщает ГУ МЧС.
26 января жителей и гостей города просят быть более осторожными. По прогнозам синоптиков, до 10:00 27 января в Москве местами сохранится гололед, на дорогах гололедица.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что В Москве пройдут снегопады в последние два дня января - 30 и 31 числа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru