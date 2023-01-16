Тишковец рассказал о погоде в феврале

В начале января в Центральной России наблюдалась экстремально холодная погода, но вторая половина месяца и февраль будут сравнительно теплыми для этой части страны, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптики предупредили о 60-градусных морозах в ряде регионах России

«По долгосрочным прогнозам, нас ждет только повышенный температурный режим. На несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетним значениям. То есть вторая половина января и февраль будут подекадно или по семидневкам теплее, чем должны быть по многолетним нормам, — заявил он.

Синоптик отметил, что в конце зимы и в марте возможны «волны холода», но аномальные морозы в центральные регионы страны не вернутся. «По всей видимости, пик морозов этой зимой уже пройден», — отметил Тишковец.

Рекордные снегопады и ливень, аномально теплый Новый год, а затем суровые морозы — такова нынешняя зима в России. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал НСН о причинах непостоянства погоды зимой.

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ФОТО: личный архив
ТЕГИ:ПогодаЕвгений Тишковец
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