Тишковец рассказал о погоде в феврале

«По долгосрочным прогнозам, нас ждет только повышенный температурный режим. На несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетним значениям. То есть вторая половина января и февраль будут подекадно или по семидневкам теплее, чем должны быть по многолетним нормам, — заявил он.

Синоптик отметил, что в конце зимы и в марте возможны «волны холода», но аномальные морозы в центральные регионы страны не вернутся. «По всей видимости, пик морозов этой зимой уже пройден», — отметил Тишковец.

Рекордные снегопады и ливень, аномально теплый Новый год, а затем суровые морозы — такова нынешняя зима в России. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал НСН о причинах непостоянства погоды зимой.

