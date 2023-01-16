Тишковец рассказал о погоде в феврале
В начале января в Центральной России наблюдалась экстремально холодная погода, но вторая половина месяца и февраль будут сравнительно теплыми для этой части страны, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«По долгосрочным прогнозам, нас ждет только повышенный температурный режим. На несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетним значениям. То есть вторая половина января и февраль будут подекадно или по семидневкам теплее, чем должны быть по многолетним нормам, — заявил он.
Синоптик отметил, что в конце зимы и в марте возможны «волны холода», но аномальные морозы в центральные регионы страны не вернутся. «По всей видимости, пик морозов этой зимой уже пройден», — отметил Тишковец.
Рекордные снегопады и ливень, аномально теплый Новый год, а затем суровые морозы — такова нынешняя зима в России. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал НСН о причинах непостоянства погоды зимой.
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