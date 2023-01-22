Москвичей предупредили о снегопадах 30 и 31 января
В Москве пройдут снегопады в последние два дня января - 30 и 31 числа. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его данным, высота снежного покрова в Москве увеличится с 23 до 29-34 сантиметров.
«Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца - 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдется легкими морозами», - уточнил Тишковец.
По прогнозу, к февралю восстановится по-настоящему зимняя погода.
Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в эфире НСН рассказал, что в ближайшие выходные и на будущей неделе жителей московского региона порадует солнечная погода без осадков, ожидается легкий мороз
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 729 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 021 / сут.
- СМИ: При отказе США и Германии поставлять Украине танки ВСУ потерпит скорое поражение
- Канцлер ФРГ Шольц заговорил о Путине и Украине посреди обращения к французам
- Москвичей предупредили о снегопадах 30 и 31 января
- В Швейцарии осудили передачу Киеву замороженных активов России
- СМИ: ЕС собирается поставлять металлы из Китая через РФ для производства снарядов
- Литва собирается увеличить численность своей армии
- Полковник Макгрегор: Байдена может остановить конфликт на Украине одним звонком в Киев
- Бывшиий премьер Британии Джонсон прибыл в украинскую Бучу
- Белгородский губернатор заявил об обстреле села Вязового
- Россия продолжает улучшать позиции на запорожском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru