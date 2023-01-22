Москвичей предупредили о снегопадах 30 и 31 января

По его данным, высота снежного покрова в Москве увеличится с 23 до 29-34 сантиметров.

«Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца - 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдется легкими морозами», - уточнил Тишковец.

По прогнозу, к февралю восстановится по-настоящему зимняя погода.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в эфире НСН рассказал, что в ближайшие выходные и на будущей неделе жителей московского региона порадует солнечная погода без осадков, ожидается легкий мороз

