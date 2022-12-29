В МЧС рассказали, какие фейерверки не стоит покупать
Покупать пиротехнику необходимо только в специализированных магазинах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.
Надо обращать внимание на внешний вид изделий и наличие инструкции по применению. По словам спасателей, упаковка не должна иметь дефектов, вмятин, налета серого или черного цвета. Инструкция должна быть на русском языке с указанием адреса изготовителя, даты изготовления, сроке хранения и правил пользования изделием.
В свободной продаже есть только фейерверки, не требующие особых знаний и навыков. Специальные изделия продают только профессиональным пиротехникам.
Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев заявил, что министерство не вводило в России никаких ограничений и запретов на запуск фейерверков на Новый год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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