В МЧС рассказали, какие фейерверки не стоит покупать

Надо обращать внимание на внешний вид изделий и наличие инструкции по применению. По словам спасателей, упаковка не должна иметь дефектов, вмятин, налета серого или черного цвета. Инструкция должна быть на русском языке с указанием адреса изготовителя, даты изготовления, сроке хранения и правил пользования изделием.

В свободной продаже есть только фейерверки, не требующие особых знаний и навыков. Специальные изделия продают только профессиональным пиротехникам.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев заявил, что министерство не вводило в России никаких ограничений и запретов на запуск фейерверков на Новый год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

