«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025 году
Московский «Спартак» показал самый большой чистый убыток среди клубов Российской премьер-лиги по итогам 2025 года. Об этом сообщают РИА Новости.
Согласно финансовой отчётности клубов, убыток «красно-белых» составил 3,65 млрд рублей. Это на 149% больше, чем в 2024 году, когда чистый убыток «Спартака» равнялся 1,465 млрд рублей.
Второе место по размеру убытков занял «Сочи» (877,3 млн рублей), третье — московский «Локомотив» (859,4 млн рублей). Также в минусе завершили год «Крылья Советов» (628,9 млн), «Оренбург» (63,9 млн) и «Нижний Новгород» (7,4 млн рублей).
Напомним, чемпионом сезона-2024/25 впервые в истории стал «Краснодар». В тройку призёров вошли «Зенит» и ЦСКА.
Сезон-2025/26 РПЛ завершится 17 мая. На данный момент в турнирной таблице лидирует «Зенит» (55 очков), на втором месте идёт «Краснодар» (53 очка и игра в запасе), на третьем - «Локомотив» (48 очков), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
