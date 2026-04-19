Трамп объявил о новом раунде переговоров с Ираном в Пакистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские представители направляются в Исламабад для проведения переговоров с иранской делегацией. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив

По словам Трампа, Вашингтон предлагает Тегерану «разумную и справедливую сделку». При этом он предупредил, что в случае отказа от диалога Соединённые Штаты готовы вывести из строя все электростанции и мосты на территории Ирана.

Американский лидер также сообщил, что его представители прибудут в Пакистан уже завтра вечером.

Трамп добавил, что накануне Иран обстрелял французский корабль и грузовое судно из Великобритании. Кроме того, он подчеркнул, что из-за закрытия Ормузского пролива иранские власти ежедневно теряют около 500 миллионов долларов.

Ранее йеменские хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит препятствовать миру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
