Трамп пообещал разобраться в череде загадочных смертей американских учёных

Трамп отметил, что уже провёл специальное совещание в Белом доме по данному вопросу.

Поводом для внимания к теме стала смерть 34-летней исследовательницы из Хантсвилла (штат Алабама) Эми Эскридж, которая стала одиннадцатой жертвой в этом списке. Официально её смерть в июне 2022 года квалифицировали как самоубийство, однако обстоятельства дела почти не раскрывались, что породило множество конспирологических теорий.

В списке также значатся исчезновение отставного генерала ВВС Уильяма МакКасленда, учёного NASA Моники Хасинто Резы, подрядчика Стивена Гарсии, смерть астрофизика Карла Гриллмайра, физика из Массачусетского технологического института Нуну Лоурейро и других специалистов.

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) подтвердило, что осведомлено о случаях смертей и исчезновений своих сотрудников и проводит проверку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».