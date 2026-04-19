Трамп пообещал разобраться в череде загадочных смертей американских учёных
Президент США Дональд Трамп заявил, что даст ответы по делу о серии загадочных смертей и исчезновений учёных, связанных с секретными космическими, ядерными и оборонными программами США. Об этом сообщает Fox News.
Трамп отметил, что уже провёл специальное совещание в Белом доме по данному вопросу.
Поводом для внимания к теме стала смерть 34-летней исследовательницы из Хантсвилла (штат Алабама) Эми Эскридж, которая стала одиннадцатой жертвой в этом списке. Официально её смерть в июне 2022 года квалифицировали как самоубийство, однако обстоятельства дела почти не раскрывались, что породило множество конспирологических теорий.
В списке также значатся исчезновение отставного генерала ВВС Уильяма МакКасленда, учёного NASA Моники Хасинто Резы, подрядчика Стивена Гарсии, смерть астрофизика Карла Гриллмайра, физика из Массачусетского технологического института Нуну Лоурейро и других специалистов.
Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) подтвердило, что осведомлено о случаях смертей и исчезновений своих сотрудников и проводит проверку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Трамп объявил о новом раунде переговоров с Ираном в Пакистане
- Минздрав утвердил список заболеваний, с которыми не возьмут в охранники
- «По договоренности»: Россиянам объяснили, как уйти на удаленку с аллергией
- Премьер-министр Словакии Фицо сможет прилететь в Москву тремя маршрутами
- Госдолг России оказался самым низким в G20 по итогам 2025 года
- В Пекине робот-гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне
- СМИ: Apple выпустит отложенный сериал «Савант» с Джессикой Честейн в июне
- Хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив
- Россия в 4,5 раза сократила импорт европейского пива