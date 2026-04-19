МИД ПМР: Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу на реке Днестр
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев обвинил Молдавию в попытке скрыть экологическую катастрофу на реке Днестр. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый Приднестровский».
По его словам, Кишинёв организовал шумную пиар-кампанию вокруг появления пятен на реке, однако так и не представил внятных результатов экспертизы и анализов. Игнатьев подчеркнул, что официальная причина загрязнения, озвученная молдавской стороной, не соответствует действительности.
Он отметил, что река Днестр активно загрязняется на протяжении последних 35 лет главным образом из-за неработающих очистных сооружений в Молдавии. Малые реки Ботна, Реут и Бык, сильно загрязнённые, впадают в Днестр и усугубляют ситуацию.
Виталий Игнатьев заявил, что приднестровская сторона не доверяет оценкам молдавских властей, которые называют уровень загрязнения «средним». Он подчеркнул, что вода из Днестра используется для водозабора в Молдавии, Приднестровье и Одесской области Украины, поэтому скрывать реальное положение дел недопустимо.
Глава МИД ПМР добавил, что Приднестровье не видит никаких реальных действий со стороны Молдавии по очистке реки и защите её экологии. В связи с этим приднестровская сторона предлагает провести независимую экспертизу качества воды в Днестре.
Ранее в Молдавии заявили, что нефть с Украины попадает в реку Днестр, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
