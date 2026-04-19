Минздрав утвердил список заболеваний, с которыми не возьмут в охранники

Россиянам с определёнными заболеваниями будет запрещено работать в службе охраны. Соответствующий приказ Минздрава уже размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В список вошли 65 заболеваний, в том числе психические расстройства, расстройства поведения, включая те, что связаны с употреблением психоактивных веществ, а также болезни глаза и его придаточного аппарата.

Работать охранником не смогут люди с шизофренией, хронической деменцией, затяжными формами психоза, умственной отсталостью, алкоголизмом и другими серьёзными психическими расстройствами. Ограничения также коснутся граждан с существенными нарушениями зрения.

Ранее Министерство обороны России расширило список заболеваний, запрещающих службу по контракту при мобилизации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
