Минздрав утвердил список заболеваний, с которыми не возьмут в охранники
Россиянам с определёнными заболеваниями будет запрещено работать в службе охраны. Соответствующий приказ Минздрава уже размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В список вошли 65 заболеваний, в том числе психические расстройства, расстройства поведения, включая те, что связаны с употреблением психоактивных веществ, а также болезни глаза и его придаточного аппарата.
Работать охранником не смогут люди с шизофренией, хронической деменцией, затяжными формами психоза, умственной отсталостью, алкоголизмом и другими серьёзными психическими расстройствами. Ограничения также коснутся граждан с существенными нарушениями зрения.
Ранее Министерство обороны России расширило список заболеваний, запрещающих службу по контракту при мобилизации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
