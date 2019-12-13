В МЧС предупредили о гололедице в Москве
13 декабря 201922:45
В столичном главке МЧС предупредили о гололеде с вечера пятницы до утра субботы. Об этом сообщает РИА Новости.
В связи с гололедицей МЧС рекомендовало водителям следить за скоростью движения, избегать резких маневров на дороге.
Ранее в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что москвичей в ближайшие выходные ждет аномально теплая погода. По ее словам, температура будет превышать норму на шесть градусов.
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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня