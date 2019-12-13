В МЧС предупредили о гололедице в Москве

В связи с гололедицей МЧС рекомендовало водителям следить за скоростью движения, избегать резких маневров на дороге.

Ранее в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что москвичей в ближайшие выходные ждет аномально теплая погода. По ее словам, температура будет превышать норму на шесть градусов.

