Аномальное тепло пообещали в выходные москвичам

В выходные столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Однако в воскресенье он покинет регион, ему на смену придут атмосферные фронты с северо-запада. Температура будет повышаться, несмотря на то, что за окном середина декабря, рассказала в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова. По ее словам, температура будет превышать норму на шесть градусов. Это аномально теплая погода для декабря.

«В субботу ожидается умеренный юго-восточный ветер, преимущественно без осадков, хотя будет облачно. В Москве ночью и днем около ноля градусов, по области от -2° до +3°. В воскресенье ветер будет усиливаться, местами порывы до 15 метров в секунду. Пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем. Ночью они будут небольшими, а днем уже умеренными. Ночью около ноля градусов, днем в городе +1..+3°, по области -2..+3°», — сообщила синоптик.

Начало следующей недели будет таким же теплым и влажным.

«В ночь на понедельник ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, температура в Москве +1..+3°, в Подмосковье -2..+3°. Днем в мегаполисе +2..+4°, по области 0..+5°. Небольшие осадки», — добавила Макарова.

По данным Гидрометцентра, вся следующая рабочая неделя будет облачной, временами с небольшими осадками. Ветер будет западный, температура ночью около ноля, днем от -1..+4°.

