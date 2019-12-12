России предрекли «волны холода»

«В какой-то момент времени может быть либо очень теплая погода, либо очень холодная погода. А потом она сменится прямо противоположным процессом», — цитирует Вильфанда «Российская газета».

Перепады температур будут отмечаться на территории Западной и Восточной Европы, европейской части России и Западной Сибири. В Москве мороз будет доходить до -25 градусов по Цельсию. При этом, синоптики пока не могут сказать, когда начнутся перепады температур.

Ранее один из метеорологических сайтов сообщил, что в новогоднюю ночь температура в столичном регионе упадет до -30 градусов. Этот прогноз не соответствует действительности, заявил в эфире НСН исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

