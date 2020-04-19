В МЧС посоветовали замачивать в воде овощи для профилактики коронавируса
Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России рекомендовали замачивать овощи и зелень, купленные в магазине перед приготовлением и использованием в пищу.
Специалисты считают, что 10-15 минут замачивания в воде достаточно помидорам и огурцам, зелени, чтобы избежать возможного распространения коронавируса.
«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой», - приводит рекомендации экспертов ТАСС.
Для обработки овощей также рекомендуется применять щадящее моющее средство, которое необходимо смыть большим количеством воды.
Специалисты НИИ также напомнили о необходимости мытья рук. Рекомендуется после возвращения домой сразу вымыть руки с мылом и только потом разбирать покупки. Перед их выкладкой следует протереть кухонные поверхности.
«Продукты в твердой упаковке - пластиковой, металлической или стеклянной - надо помыть с мылом», - посоветовали эксперты.
Эксперты напомнили о необходимости постоянной дезинфекции дома, дверных ручек, гаджетов.
Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН напомнил о мерах личной профилактики распространения COVID-19
«Нужно сохранять строгие меры контроля. Они уже позволили снизить заболеваемость – она не носит взрывной характер. Медицинские службы и так перегружены. Людям нужно чаще мыть руки. Больным - обязательно носить маски. Здоровым, необязательно, скорее это нужно для самоуспокоения. Сейчас ВОЗ еще рекомендует промывать нос соленой водой. Раствор поваренной соли, столовая ложка на стакан. И промывать. Это достаточно противно, но это надо делать», - заключил собеседник НСН.
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