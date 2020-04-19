В МЧС посоветовали замачивать в воде овощи для профилактики коронавируса

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России рекомендовали замачивать овощи и зелень, купленные в магазине перед приготовлением и использованием в пищу.

Специалисты считают, что 10-15 минут замачивания в воде достаточно помидорам и огурцам, зелени, чтобы избежать возможного распространения коронавируса.

«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой», - приводит рекомендации экспертов ТАСС.