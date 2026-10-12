Слишком яркий свет на концерте Сергея Лазарева стал причиной недомогания у фанатов: зрители жалуются на «зайчики» перед глазами и хотят вернуть деньги за билеты. Ратников объяснил, как устроена ответственность организаторов и какие риски стоит учитывать посетителям концертов.

«На любых концертах ответственность несет организатор — тот, кто подписывает договор с артистом и площадкой, кто продает билеты. Вся ответственность лежит на нем. Но есть разные моменты, связанные с посещением концерта. Существуют определенные риски, о которых организатор должен заранее предупреждать публику. Например, при организации концертов Prodigy организаторы всеми доступными способами оповещали зрителей о том, что группа использует мощные стробоскопы и яркий свет. Людям с эпилепсией категорически противопоказано приходить на такие концерты. Это часть творческого замысла. Вопрос здесь не к световику, а к артисту. Все световое оборудование проходит сертификацию», — сказал собеседник НСН.

Советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий, в свою очередь, добавил, что если вред здоровью от прожекторов будет доказан, то организаторам грозят серьезные последствия.

«Если такое произошло и это будет доказано, то у организаторов будут проблемы. Это вопрос не к артисту, а к организатору», — указал эксперт.



Ранее врач-офтальмолог Наталья Шилова сказала НСН, что лазер на концерте в рамках шоу действительно может повредить сетчатку глаза, поэтому важно никогда не смотреть на него на подобных мероприятиях, а при малейших проблемах с глазами сразу обратиться к врачу в тот же день.