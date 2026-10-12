«С эпилепсией нельзя!»: Почему шоу Лазарева «ослепило» зрителей
Специфика шоу, в том числе стробоскопы и различные прожекторы, — это часть творческого замысла артиста, но именно организатор обязан заранее информировать зрителей о возможных рисках, сказал НСН Эдуард Ратников.
Если организатор концертов не информирует публику о возможных рисках, в том числе от слишком яркого освещения, то он берет на себя определенный риск, сказал НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Слишком яркий свет на концерте Сергея Лазарева стал причиной недомогания у фанатов: зрители жалуются на «зайчики» перед глазами и хотят вернуть деньги за билеты. Ратников объяснил, как устроена ответственность организаторов и какие риски стоит учитывать посетителям концертов.
«На любых концертах ответственность несет организатор — тот, кто подписывает договор с артистом и площадкой, кто продает билеты. Вся ответственность лежит на нем. Но есть разные моменты, связанные с посещением концерта. Существуют определенные риски, о которых организатор должен заранее предупреждать публику. Например, при организации концертов Prodigy организаторы всеми доступными способами оповещали зрителей о том, что группа использует мощные стробоскопы и яркий свет. Людям с эпилепсией категорически противопоказано приходить на такие концерты. Это часть творческого замысла. Вопрос здесь не к световику, а к артисту. Все световое оборудование проходит сертификацию», — сказал собеседник НСН.
Советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий, в свою очередь, добавил, что если вред здоровью от прожекторов будет доказан, то организаторам грозят серьезные последствия.
«Если такое произошло и это будет доказано, то у организаторов будут проблемы. Это вопрос не к артисту, а к организатору», — указал эксперт.
Ранее врач-офтальмолог Наталья Шилова сказала НСН, что лазер на концерте в рамках шоу действительно может повредить сетчатку глаза, поэтому важно никогда не смотреть на него на подобных мероприятиях, а при малейших проблемах с глазами сразу обратиться к врачу в тот же день.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали, что делать, если УК блокирует альтернативных провайдеров
- Солдатский солдаут: Сколько зрителей соберет Macan в своем туре после армии
- Песков: Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов
- Песков не стал комментировать информацию об энергетическом перемирии
- «Назло бабушке!»: Зачем Словакия борется за импорт российского газа
- «С эпилепсией нельзя!»: Почему шоу Лазарева «ослепило» зрителей
- Нобелевскую премию по экономике получили американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд
- Туроператоры допустили, что Европа полностью закроется для россиян с 2027 года
- СМИ: Глава МИД Польши призвал закрывать российские консульства в ЕС
- Сэкономят миллионы? Зачем московским ресторанам круглогодичная веранда