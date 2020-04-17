Ведьма рассказала, чем оберегаться от коронавируса

«Необходимо совместить работу врачей и целителей и получить результат. АСМ активно сотрудничает и делится опытом с специалистами разных направленностей. Очень долго официальная медицина отрицала целителей, а целители отрицали официальную медицину, пора пожать друг другу руки. Эфирные масла: герань, цитрусовые и хвойные, используйте их дома, в косметике и на маску. Окуривайте квартиру и себя можжевельником и полынью. Не голодайте, уже доказано - вирусы любят голодных», - добавила Алена Полынь.

Она раскритиковала современную систему здравоохранения и власти, упрекнув их в неспособности противостоять инфекции. Ограничительные меры, принимаемые правительством, Полынь назвала унижительными и бесполезными.

«В целом опасен не вирус, а неготовность системы здравоохранения к предупреждению и лечению какого-либо серьезного заболевания. Система пропусков, внедренная сегодня на государственном уровне, работает со сбоями при регистрации, имеет ряд неудобств, уж не говоря об унижении человека. Самоизоляция - слово, не применимое к сегодняшней ситуации. Само - это когда по своему желанию, а сейчас это просто изоляция. Не надо играть словами, нужно называть все своими именами. Вирус пришел к нам не на какое-то время, он пришел насовсем. И карантинами вопрос, конечно, полностью не решится. Эта ситуация показала слабые стороны здравоохранения, и теперь необходимо исключить ошибки», - заключила она.

Согласно свежей информации оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом, по состоянию на полдень пятницы, 17 апреля, в столице за сутки выявлено 1959 новых случаев заболевания COVID-19. Это рекордный суточный прирост. В четверг сообщалось о 1370 новых случаев инфицирования, в среду — о 1774.