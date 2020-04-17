Ведьма рассказала, чем оберегаться от коронавируса
Глава ассоциации АСМ (Ассоциации специалистов традиционной и комплементарной медицины) Алена Полынь в эфире НСН посоветовала чаще проветривать квартиру и усиленно питаться.
Пик эпидемии коронавируса в России может быть достигнут через полтора-два месяца. Такой прогноз сделал врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев, передает РИА Новости.
Глава ассоциации АСМ (Ассоциации специалистов традиционной и комплементарной медицины) Алена Полынь в эфире НСН рассказала о необходимости поддержания иммунитета в рабочем состоянии.
«Вирус входит в человека с целью опыта и размножения. Для чего вирусу опыт? Чтобы стать сильнее, мутировать и прийти снова, уже, скорее всего, с новым названием. И чтобы не останавливать жизнь городов, необходимо сейчас наладить работу специалистов всех категорий, в не унизительной форме для людей. Отсутствие прогулок, стресс, безусловно, ударят по иммунитету, а это сделает человека уязвимым для болезней. Противостоять вирусу может только сильный иммунитет, потому проветриваем комнату, пользуемся эфирными маслами и окуриваем квартиру, уж коли мы стали заложниками неготовности всех государств к пандемии, то стоит решать вопрос самостоятельно», - заявила она.
Ведьма, или, по ее словам, носитель знания, необходимого человечеству, посоветовала обрабатывать квартиру цитрусовыми и хвойными ароматами.
«Необходимо совместить работу врачей и целителей и получить результат. АСМ активно сотрудничает и делится опытом с специалистами разных направленностей. Очень долго официальная медицина отрицала целителей, а целители отрицали официальную медицину, пора пожать друг другу руки. Эфирные масла: герань, цитрусовые и хвойные, используйте их дома, в косметике и на маску. Окуривайте квартиру и себя можжевельником и полынью. Не голодайте, уже доказано - вирусы любят голодных», - добавила Алена Полынь.
Она раскритиковала современную систему здравоохранения и власти, упрекнув их в неспособности противостоять инфекции. Ограничительные меры, принимаемые правительством, Полынь назвала унижительными и бесполезными.
«В целом опасен не вирус, а неготовность системы здравоохранения к предупреждению и лечению какого-либо серьезного заболевания. Система пропусков, внедренная сегодня на государственном уровне, работает со сбоями при регистрации, имеет ряд неудобств, уж не говоря об унижении человека. Самоизоляция - слово, не применимое к сегодняшней ситуации. Само - это когда по своему желанию, а сейчас это просто изоляция. Не надо играть словами, нужно называть все своими именами. Вирус пришел к нам не на какое-то время, он пришел насовсем. И карантинами вопрос, конечно, полностью не решится. Эта ситуация показала слабые стороны здравоохранения, и теперь необходимо исключить ошибки», - заключила она.
Согласно свежей информации оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом, по состоянию на полдень пятницы, 17 апреля, в столице за сутки выявлено 1959 новых случаев заболевания COVID-19. Это рекордный суточный прирост. В четверг сообщалось о 1370 новых случаев инфицирования, в среду — о 1774.
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