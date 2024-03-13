В МЧС опровергли сообщения о подготовке эвакуации из Белгородской области

МЧС России опровергло сообщения о якобы подготовке эвакуации из Белгородской области . Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления ведомства.

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В МЧС рассказали, что местным жителям звонят с незнакомых номеров, представляются сотрудниками ведомства и оповещают о якобы предстоящей эвакуации.

Министерство назвало подобные сообщения фейком и призвало граждан доверять только официальной информации.

За минувшие сутки в Белгородской области зафиксировали около 320 прилетов снарядов со стороны Украины. Пострадали 11 человек, повреждено более 120 домов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Белгородская областьМЧС РФ

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